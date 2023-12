Al Hilal-Al-Nassr, ce vendredi : Duel au sommet entre Sadio Mané et Koulibaly

La rencontre Al-Hilal-Al-Nassr, ce vendredi à 18 h, est l’affiche phare de la 15e journée de la Saudi Pro League, le championnat de football d’Arabie saoudite. Ce duel au sommet entre le leader et son dauphin revêt aussi une autre confrontation entre deux Sénégalais : Sadio Mané (Al-Nassr) et Kalidou Koulibaly (Al-Hilal).







Les deux partenaires en équipe nationale du Sénégal vont croiser le fer lors de cette rencontre très importante dans la course au titre. Le défenseur d'Al-Hilal et ses partenaires, leaders du championnat avec 38 pts, tenteront d’aider leur portier Édouard Mendy de réaliser un nouveau clean sheet.