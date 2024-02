Al-Nassr : Fahd Al-Harifi critique Luis Castro sur sa décision d'écarter Sadio Mané

Face à Al-Fayha mercredi en huitième de finale de la Ligue des champions asiatique (1-0 pour Al-Nassr), Luis Castro avait pris la décision d'écarter Sadio Mané des 5 joueurs étrangers autorisés. Un choix qui a été critiqué par Fahd Al-Harifi, qui fut joueur d'Al-Nassr durant 17 ans.





"Les choix de Castro pour le match n'ont pas été couronnés de succès. Lorsque vous affrontez une équipe connue pour jouer avec une formation défensive, vous avez besoin d'un joueur dynamique comme Sadio Mané, qui a des solutions dans les confrontations directes face aux défenseurs", a déclaré le consultant sur la radio saoudienne Al-Arabiya FM, rapporté par Almowaten.





Dans ses déclarations sur la radio saoudienne, Al-Harifi a ajouté : "Par conséquent, je pensais que Sadio Mané donnerait plus de force à la victoire dans ce match, mais Castro lui a préféré Aymeric Laporte dans la liste des six étrangers (avec la présence de l'Asiatique Aziz Behich)".