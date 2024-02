Al-Nassr : L'entraîneur Luis Castro fait une faveur à Sadio Mané, le Sénégalais refuse

Après quelques jours de repos, après l'élimination du Sénégal à la CAN-2023, Sadio Mané a fait son retour avec son club Al-Nassr, en Arabie saoudite. Mais avant le début de l'entraînement, l'entraîneur Luis Castro a annoncé avoir offert un jour de repos de plus au Sénégalais. Ce que ce dernier n'a pas souhaité prendre.



"Je vous annonce que Sadio Mané n'est pas avec nous aujourd'hui, car je lui ai accordé un jour de repos de plus, parce qu'il a été en sélection nationale, mais il s'est aussi marié", a déclaré l'entraîneur devant ses joueurs.

Mais Sadio Mané n'a pas pris ce jour de repos. Dès son arrivée en Arabie saoudite, l'ailier sénégalais s'est directement rendu au centre d'entraînement. "Salut, les gars, c’est Mané. Je suis vraiment heureux d’être de retour. Directement de l’aéroport au centre d’entraînement, j’ai vraiment apprécié. Remettons ça et assurons-nous d’être prêts. Rendez-vous au stade pour le prochain match", a déclaré l'international sénégalais.

Il n'a pas participé à l'entraînement collectif, mais Sadio Mané s'est entraîné seul pour se remettre en forme.

