Al-Nassr : La colère de Sadio Mané fait la Une de la presse saoudienne

Ce dimanche, Sadio Mané était titulaire avec Al-Nassr sur la pelouse de Al-Shabab, club de son compatriote Habib Diallo. Les coéquipiers de Mané se sont imposés 3-2 sur le fil, mais l'international sénégalais s'est fait remarquer par sa colère après son remplacement.





En effet, sorti à la 83e minute au profit de Ayman Yahya, Sadio Mané a quitté la pelouse contrarié face au choix de son entraîneur Luis Castro. Le Sénégalais souhaitait encore rester sur la pelouse et n'a pas manqué de le faire savoir.





Une colère qui a été évoquée par plusieurs médias saoudiens ce lundi, certainement parce que le Sénégalais est connu pour son calme et son sourire. Certains se demandent même s'il n'y a pas un problème plus sérieux entre Sadio Mané et son entraîneur.





"Mané a quitté le match en colère contre la décision de le remplacer par l'entraîneur portugais, et de nombreux articles de presse s'attendent à ce que le problème se termine rapidement, d'autant plus que la star sénégalaise est un joueur professionnel et a peu de problèmes avec les entraîneurs", écrit d'ailleurs Nabd.