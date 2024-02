Al-Nassr vs Al-Fayha : Sadio Mané a été écarté à cause de son récent mariage

Face à Al-Fayha en huitième de finale de la Ligue des champions asiatique (remporté 1-0 par Al-Nassr), l'entraîneur Luis Castro a décidé de se passer des services de Sadio Mané. En choisissant les 5 joueurs étrangers autorisés pour cette rencontre, le technicien portugais a zappé le Sénégal au profit de son compatriote Otavio.





Après cette décision qui a fait des vagues, l'entraîneur portugais est allé voir l'international sénégalais pour s'expliquer. Selon les informations du journaliste sportif, Ali Al-Enezi, rapportées par GOAL, Luis Castro a expliqué à Mané qu'il n'était pas encore en mesure de jouer à cause de son récent mariage et de son retour de la CAN.





Il faut rappeler que Mané, après l'élimination du Sénégal à la CAN, avait eu quelques jours de repos attribués par son club pour profiter de son mariage. Ce qui a donc conduit à sa mise à l'écart pour le match face à Al-Fayha (remporté 1-0 par Al-Nassr).