Alassane Ouattara : “La Côte d’Ivoire offre au monde le meilleur de l’Afrique”

C’est parti pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) Côte d’Ivoire 2023. La cérémonie d'ouverture a donné le ton: dans une ambiance survoltée, les spectateurs parés d'orange du stade d'Ebimpé ont pu entonner la chanson officielle de la CAN avec le groupe Magic System et assister à des tableaux de danse célébrant la culture nationale ainsi que certaines infrastructures construites avant la compétition.



“Le football a un parcours magique qui transcende les frontières. De ce fait, la Côte d’Ivoire offre au monde le meilleur de l’Afrique, une Afrique qui travaille et qui gagne”, a déclaré le Président ivoirien Alassane Ouattara.





"Vous êtes un public extraordinaire ! Merci d’organiser la plus belle des Coupes d’Afrique des nations", a lancé pour sa part le président de la Fifa Gianni Infantino, ovationné par les spectateurs.



Le gouvernement ivoirien n'a pas lésiné sur les moyens pour organiser "la plus belle CAN": 1,5 milliard de dollars ont été investis pour construire ou rénover six stades, faire sortir de terre des ponts, des routes, des hôtels, des cités CAN pour loger les équipes.