Algérie : Belmadi à l'OM après la CAN, la réponse du boss des Fennecs

Djamel Belmadi, le sélectionneur de l'Algérie, s'est fait interpeller par des supporters sur la possibilité de le voir s'installer sur le banc de l'OM l'an prochain.



Et si, plus de 20 ans après ses dernières apparitions sous le maillot de l'Olympique de Marseille en tant que joueur, Djamel Belmadi revenait poser ses valises sur le Vieux-Port ? À la tête de la sélection algérienne depuis 2018, le natif de Champigny-sur-Marne a déjà tout connu avec les Fennecs. Du sacre en Coupe d'Afrique des Nations en 2019 à une élimination prématurée lors de la dernière édition ainsi qu'un échec à la qualification pour la Coupe du Monde 2022, Belmadi aura user les nerfs de ses supporters.



"Mon pays avant"



Et alors que le tirage au sort de la prochaine CAN a eu lieu hier, l'Algérie héritant du Burkina Faso, de la Mauritanie et de l'Angola, le patron des Fennecs pourrait-il rendre son tablier après la compétition ? Hier, après la victoire 5-1 face au Cap-Vert, il a été interpellé par un fan de l'Olympique de Marseille : "Après la Coupe d’Afrique, viens à Marseille", lui lance-t-il, ce à quoi répond Belmadi : "Mon pays avant". Pour le moment, pas question donc d'entretenir de possibles rumeurs. Le résultat des Algériens à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations pourrait cependant remettre en question son avenir, ou pas.