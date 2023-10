Algérie: grosse tension entre Belmadi et Benrahma, proches d'en venir aux mains en plein match

Auteur d'une prestation décevante lors du match amical entre l'Algérie et l'Egypte (1-1), ce lundi aux Emirats arabes unis, Saïd Benrahma n'a pas apprécié d'être remplacé par Houssem Aouar peu après l'heure de jeu. Le talentueux milieu offensif de West Ham n'a pas souhaité saluer Djamel Belmadi, ce qui a eu le don d'énerver son sélectionneur. Agacé par le manque de respect de son joueur, le technicien l'a retenu puis empoigné au niveau du col.





Proches d'en venir aux mains, les deux hommes se sont d'abord brièvement fixés du regard avant d'échanger quelques mots. Le sélectionneur des Fennecs a finalement laissé Saïd Benrahma s'asseoir sur le banc pour suivre le reste de la rencontre.





Saïd Benrahma refuse de saluer Belmadi après sa sortie et Djamel a failli en finir avec les mains avec l'ailier de West Ham.

Dernier match pour Saïd en sélection ? pic.twitter.com/NljsWhOsew

— Chebli Ishaq (@IshaqChebli) October 16, 2023 Atal passeur décisif malgré la polémique en France





Longtemps malmenés par les coéquipiers de Mohamed Salah et du Nantais Mostafa Mohamed, pourtant réduits à dix, les Algériens ont fini par arracher l'égalisation dans le temps additionnel. Dans la foulée d'un raté de l'Egyptien Omar Marmoush, les Fennecs se sont lancés dans une ultime tentative.





Servi sur le côté droit, le Niçois Youcef Atal a délivré un superbe centre sur la tête d'Islam Slimani. Une belle réaction de la part du défenseur de l'OGC Nice malgré la polémique qui le touche en France et l'ouverture d'une procédure judiciaire contre lui pour "apologie du terrorisme".





Une passe décisive du latéral du Gym et une égalisation de l'Algérie au bout du suspense qui permettra peut-être d'apaiser un peu les tensions au sein du groupe des Fennecs. Et en particulier entre le bouillant Djamel Belmadi et Saïd Benrahma.