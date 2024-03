Algérie : L’hommage de Mahrez à son ancien sélectionneur Djamel Belmadi

Le capitaine de l’équipe nationale d’Algérie, Riyad Mahrez, a rendu un vibrant hommage à son ancien sélectionneur Djamel Belmadi, limogé après l’élimination des Fennecs au premier tour de la Can-2023. Sur son compte X, l’ancien joueur de Manchester United a loué le travail effectué par le technicien de 47 ans, lors de son passage sur le banc des Fennecs.