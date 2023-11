ALGÉRIE: LA COLÈRE DE BELMADI, GÊNÉ EN CONFÉRENCE DE PRESSE PAR UNE SONNERIE DE TÉLÉPHONE

Après la victoire de l'Algérie contre la Somalie (3-1), jeudi, dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2026, Djamel Belmadi n'a pas vraiment apprécié être interrompu par une sonnerie de téléphone pendant sa conférence de presse.





Sans trembler. Grâce à des buts de Baghdad Bounedjah, Islam Slimani et un csc d’Ahmed Abdullahi Abdi, l’Algérie a facilement dominé la Somalie (3-1), jeudi, pour son premier match de qualification à la Coupe du monde 2026. De quoi donner le sourire à Djamel Belmadi ? Pas vraiment.





En conférence de presse d'après-match, le sélectionneur des Fennecs est apparu extrêmement agacé. La faute à une sonnerie de téléphone venue l’interrompre alors qu’il répondait à la question d’un journaliste.





"Ne pensez pas que vous allez m'avoir"





"Après cinq ans et demi, c’est un sacré échec ça. Les téléphones… Je ne cesserai de le répéter. Ne pensez pas que vous allez m'avoir à l'usure. Viendra le jour où j'arrêterai de parler parce que c’est fatigant. Si c’est ce que vous voulez, tant mieux, pas de souci. Ce n’est pas une obligation pour moi de venir ici. Je peux envoyer quelqu’un d’autre", a pesté Belmadi, très tendu.





"On a beau vous prévenir et vous parler, c’est toujours la même situation. Vous aimez ça. Je ne fais pas la sécurité ici, je ne décide pas de qui doit être dans cette salle ou pas. Mais je suis perturbé par ça", a-t-il poursuivi, avant de pousser un autre coup de gueule. Cette fois sur l’état de la pelouse du stade Nelson-Mandela d’Alger.