Algérie : "il m'a appelé", Vladimir Petkovic s’explique sur la mise à l’écart de Riyad Mahrez

Présent en conférence de presse ce dimanche, le sélectionneur algérien Vladimir Petkovic s’est expliqué sur son choix d’écarter Riyad Mahrez ou encore Islam Slimani.





Depuis le dernier fiasco à la CAN 2023, le deuxième après celui à la CAN 2021, l’Algérie a entamé sa révolution, la vraie cette fois-ci. Djamel Belmadi a décidé de quitter la sélection et la fédération algérienne s’est activée pour lui trouver un remplaçant. Après plusieurs semaines de négociations, elle a fini par officialiser l’arrivée de Vladimir Petkovic, l’ancien coach de Bordeaux. Et ce dernier a dévoilé sa première liste cette semaine. Une liste qui a beaucoup fait réagir en Algérie et sur les réseaux sociaux.





Le sélectionneur bosnien de 60 ans a décidé de se passer de Riyad Mahrez, Youcef Belaïli et Islam Slimani notamment. Trois joueurs emblématiques de la sélection dont évidemment le capitaine Mahrez, très critiqué à la dernière CAN. Alors ce dimanche, au moment de la conférence de presse de Petkovic, les questions étaient nombreuses et elles ont forcément porté sur ces choix-là. L’ancien sélectionneur de la Suisse a donc rapidement tenu à se justifier sur la mise à l’écart de la star algérienne d’Al-Ahli.