Aliou Cissé homme du match

Le coach du Sénégal peut être considéré comme l'homme du match dès la 8e minute de finale ayant opposé le Sénégal à la Côte d’Ivoire. Aliou Cissé s'est fait particulièrement remarquer pour être resté près de 90 mn sans procéder à un remplacement. Une véritable prouesse de la part d'un entraîneur dont l'équipe a été acculée par l'adversaire.





En effet, le sélectionneur des éléphants a très vite réagi en deuxième mi-temps pour revenir au score. Il fait entrer Franck Kessié et Nicolas Pépé pour apporter de la fraîcheur à son milieu de terrain et donner plus d'énergie à l'attaque. Vient ensuite Sébastien Haller pour renforcer la dynamique. Dès lors, l'équipe ivoirienne prend l'ascendance sur celle du Sénégal. Il a fallu un excellent Édouard Mendy pour préserver l'avantage.

Avec deux milieux terrains (Pape Matar Sarr et Lamine Camara) talentueux certes mais assez frêles, le Sénégal s'est fait dominer dans le jeu. Les Éléphants étaient toujours premiers sur les ballons renvoyés. D'ailleurs, les attaquants ont réussi à passer dans le dos des défenseurs à deux ou trois reprises avant le penalty.

En ce moment, le public sénégalais attendait en vain la réaction du coach Aliou Cissé. C'était pourtant évident que le Sénégal devait renforcer son milieu de terrain pour ne pas céder. Mais Cissé était visiblement dépassé.