Aliou Cissé : ‘’Face au Soudan, on était en terrain inconnu’’

Les Lions ont dominé le Soudan du Sud sur la marque de 4-0, mais le score aurait pu être plus large s’ils étaient montrés plus appliqués devant le but adverse.



Un manque d’efficacité que le sélectionneur Aliou Cissé n’a pas manqué de souligner en conférence de presse. Mais pour le technicien sénégalais ce n’était pas facile d'appréhender cette équipe qui leur était inconnue.



‘’C’était un match difficile à préparer. Le Soudan avait l’habitude de jouer à cinq derrière. Aujourd’hui il a joué avec quatre défenseurs avant de changer. Avec ces genres d’équipe, on est en terrain inconnu. On les découvre souvent le jour du match’’, a analysé Aliou Cissé en conférence de presse.



‘’L’efficacité nous a un peu manqué. L’adversaire a joué en bloc derrière et il fallait beaucoup plus de mouvements pour marquer le plus but’’, a-t-il ajouté.