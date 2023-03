Aliou Cissé: ‘’Mon seul regret à l'issue de ce match, c’est…’’

Face au Mozambique, ce vendredi, les Lions étaient à la recherche d’une victoire pour conforter leur position de Leader de la poule L et de se rapprocher de la qualification à la prochaine Can 2023. Un objectif qu’ils ont atteint en dominant leur adversaire par 5-1.





Les hommes d’Aliou Cissé ont fait le plus important en première période en marquant 4 buts. ‘’Il fallait gager pour mieux préparer le match retour. On a fait la première période qu’on a voulu. Nous avons marqué nos trois buts en situation haute. Nous avons récupéré beaucoup de ballons dans leur surface ce qui nous a permis de prendre l’avantage’’, a analysé le coach des Lions en conférence de presse.





Mais le technicien sénégalais regrette les moments de flottement qui ont coûté un but aux Lions. ‘’Mon seul regret, c’est qu’en deuxième période, on a eu quelques minutes de relâchement. Mais c’est normal quand vous menez par 4-0 en première période, que l’équipe adverse se rebiffe. Mais on a manqué de réalisme parce qu’on pouvait marquer plus’’, soutient Cissé.