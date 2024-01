Aliou Cissé : ‘’On ne peut pas parler d’inefficacité quand on marque 3 buts’’

Les attaquants de l’équipe nationale du Sénégal sont souvent critiqués pour leur manque d’efficacité devant les buts. Un constat que n’admet pas le sélectionneur des Lions après la victoire de ses poulains face à la Gambie (3-0), lundi, pour le compte de la première journée de la poule A de la Can 2023.







‘’On ne peut pas parler du manque d’efficacité de l’équipe quand on marque trois buts. Peut-être que sur le plan individuel, il y a quelques soucis. Par rapport au ratio d’occasions, on peut dire qu’on peut marquer plus de buts’’, a fait savoir Aliou Cissé en conférence de presse de veille de match contre le Cameroun.





Cependant, avoue-t-il, l’équipe du Sénégal ‘’n’a pas un buteur attitré, les milieux aussi marquent des buts. On est capable de marquer devant au milieu et même derrière. On veut avoir une équipe où tout le monde est capable de marquer. Ce sera un plus pour nous.’’