Aliou Cissé: "L'Arabie Saoudite est devenue un pays incontournable"

Les réalités d'hier ne sont pas celles d'aujourd'hui. Autrefois réticent à l'idée de convoquer des joueurs évoluant du côté de destinations "exotiques", Aliou Cissé a changé d'approche. Pour en attester, le sélectionneur national a inclus quatre joueurs évoluant en Arabie Saoudite dans sa liste de 25 joueurs pour la rencontre amicale contre l'Algérie prévue le 12 septembre prochain.





L'ancien international partage son point de vue sur le championnat saoudien : "Lorsque l'on observe les matchs, on constate que ce n'est plus le même qu'il y a quelques années. J'ai eu des discussions avec certains joueurs qui m'ont exprimé leur souhait de rejoindre l'Arabie Saoudite depuis le mois de juin. Pour moi, ce qui importe, c'est que mes joueurs jouent chaque week-end et maintiennent leur niveau au plus haut."