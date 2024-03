Aliou Cissé : "Vous l'oubliez, mais je suis l'entraîneur avec le plus de résultats positifs dans l'histoire du Sénégal"

Après l'élimination du Sénégal à la CAN 2023, l'avenir d'Aliou Cissé était en suspens. Mais la Fédération sénégalaise de football a décidé de le prolonger jusqu'en 2026. Interrogé en conférence de presse, le sélectionneur national a remis les points sur les "i".