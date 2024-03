Aliou Cissé reconduit jusqu'en 2026

Le sélectionneur de l'équipe nationale de football du Sénégal, Aliou Cissé, a été reconduit dans ses fonctions jusqu'à la Coupe du Monde de 2026, a annoncé la Fédération sénégalaise de football (FSF) dans une vidéo publiée vendredi.





"Le comité exécutif (de la fédération) renouvelle au sélectionneur Aliou Cissé sa confiance et l'engage à poursuivre sa mission en vue de l'atteinte des objectifs à venir, à savoir la qualification pour la CAN 2025 et la Coupe du Monde 2026", a déclaré le vice-président de la fédération Seydou Sane.





Les Lions de la Teranga sortent d'une Coupe d'Afrique des Nations décevante après avoir été éliminés dès les 8e de finale par l'hôte et futur vainqueur de la compétition, la Côte d'Ivoire.





Sous les ordres d'Aliou Cissé, 47 ans, à la tête de la sélection depuis 2015, le Sénégal a remporté la première CAN de son histoire lors de l'édition disputée en 2022, après avoir accédé à la finale de la compétition continentale en 2019.