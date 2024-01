Aliou Cissé, sélectionneur du Sénégal : ‘’Il y a des choses à ajuster’’

Les Lions se sont imposés face à la Gambie ce lundi au stade Charles Konan Banny de Yamoussoukro, sur la marque de 3-0. Un match comptant pour la première journée de la poule C de la Can-2023.







Malgré ce succès, les partenaires de Sadio Mané doivent apporter des correctifs avant leur prochaine sortie contre le Cameroun. C’est l’avis de leur sélectionneur Aliou Cissé.





‘’C’est toujours bien de démarrer une compétition par une victoire face à une équipe de la Gambie très costaud. Il fallait être patient et on l’a fait. Le but qu’on a marqué très tôt nous a facilité la tâche. Mais il y a des ajustements à faire et nous allons y travailler’’, a