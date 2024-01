Aliou Cissé sur sa maladie : ‘‘Je me sens super bien‘‘

Aliou Cissé, qui souffrait de maux de ventre après la victoire du Sénégal contre le Cameroun, se porte bien. C’est du moins ce que le technicien sénégalais lui-même a affirmé en conférence de presse de veille de match contre la Guinée.