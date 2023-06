[Focus] Allemagne, Brésil, Italie : Des géants aux pieds d’argile

Ces trois grandes nations du football totalisent à elles trois 13 Coupes du monde de football sur les 22 éditions jouées. Cependant, depuis quelques années, elles ne suscitent plus la crainte de leurs adversaires.















En effet, l'Allemagne, le Brésil et l'Italie ont connu des contre performances lors des deux dernières éditions de la Coupe du monde.





Le Brésil a été éliminé à deux reprises en quarts de finale, respectivement par la Belgique (2-1) en 2018 et par la Croatie en 2022 (1-1, 4-2 aux tirs au but).





De son côté, l'Allemagne n'a pas fait mieux. Lors des Coupes du monde 2018 et 2022, la Mannschaft s'est arrêtée au premier tour de la compétition.





Parmi ces trois grandes nations de football, c'est l'Italie qui a obtenu les résultats les plus décevants. Vainqueur de la Coupe du monde à quatre reprises (1934, 1938, 1982 et 2006), la Squadra Azzurra a manqué les deux dernières éditions de la Coupe du monde, éliminée par la Suède et la Macédoine du Nord.





L'émergence d'autres nations de football telles que l'Espagne, la Belgique et la Croatie, ainsi que l'essor de certains pays africains comme le Sénégal, le Maroc et l'Algérie, a apporté incontestablement une évolution surprenante dans le football international ces dernières années. Les géants du football que sont l'Allemagne, le Brésil et l'Italie connaissent des difficultés qui les empêchent de briller comme par le passé. Ces trois nations, qui totalisent à elles seules 13 Coupes du monde de football, semblent avoir perdu de leur superbe et sont aujourd'hui considérées comme des géants aux pieds d'argile.





Le Brésil, finaliste malheureux de la Copa America 2021 à domicile face à son ennemi juré, l'Argentine, a été battu l'année dernière au Qatar par le Cameroun en phase de poule et n'a pas réussi à dépasser les quarts de finale de la Coupe du monde. Néanmoins, parmi ces trois nations, le Brésil a connu le meilleur parcours lors des éditions 2018 et 2022 de la Coupe du monde. Cependant, malgré une équipe talentueuse et des attentes élevées, le Brésil a été éliminé par la Croatie de Luka Modric, ce qui représente une déception pour une équipe qui est historiquement l'une des plus titrées et qui a toujours été considérée comme une force dominante dans le football mondial.





En ce qui concerne l'Allemagne, les performances décevantes sont encore plus flagrantes. L'équipe allemande, qui a remporté la Coupe du monde en 2014, a connu un véritable effondrement lors des deux dernières éditions. En 2018, elle a été éliminée dès la phase de groupes, terminant à la dernière place de son groupe. Une telle contre performance était inimaginable pour une équipe connue pour sa discipline, son organisation et son efficacité. Malheureusement, l'histoire s'est répétée en 2022, avec une nouvelle élimination précoce au premier tour. L'Allemagne, habituée à jouer un rôle majeur dans les compétitions internationales, a montré des signes de vulnérabilité inquiétants. Et cette spirale de mauvais résultats ne s'arrête pas là. Après un Euro 2020 décevant où elle a été éliminée en 8èmes de finale par l'Angleterre (2-0), l'Allemagne, qui a changé d'entraîneur avec l'arrivée de Hans Dieter Flick a la place Joachim Löw, n'a pas réussi à remonter la pente. À un an de l'Euro 2024 qu'elle organise, l'Allemagne a montré une piètre prestation en concédant un match nul contre l'Ukraine (3-3) avant d'enchaîner deux défaites contre la Pologne (1-0) et la Colombie (2-0). Ces mauvais résultats ont poussé certains supporters à demander le départ de Hansi Flick.





Italie : deux coupes du monde de suite sans la Squadra





Quant à l'Italie, son déclin est peut-être le plus frappant de tous. L'équipe italienne, quadruple championne du monde, n'a même pas réussi à se qualifier pour les deux dernières éditions de la Coupe du monde. Cette situation est particulièrement surprenante compte tenu du riche héritage footballistique de l'Italie et de son statut en tant que l'une des puissances traditionnelles du football mondial. Les raisons de cette débâcle sont multiples, allant de problèmes rencontrés par des clubs tels que le Milan AC, l'Inter de Milan ou la Juventus qui n'arrivent plus à remporter des trophées européens, à des difficultés tactiques sur le terrain. Et les mauvais résultats ne touchent pas seulement la sélection nationale. Cette année, les trois finales européennes disputées par des clubs italiens (Fiorentino C3, Roma C2 et Inter C1) se sont toutes soldées par des défaites. Même l'équipe nationale U20 a perdu la finale de la Coupe du monde de sa catégorie face à l'Uruguay (1-0).





Ces contre performances successives soulèvent des questions sur l'état actuel du football dans ces trois nations. Est-ce une simple coïncidence ou le signe d'une transition générationnelle difficile ? L'évolution du football mondial, avec l'émergence de nouvelles équipes compétitives et l'amélioration du niveau dans d'autres pays, pourrait expliquer en partie ces difficultés. Toutefois, il est clair que ces trois nations doivent faire face à des défis majeurs pour retrouver leur statut d'antan.





Il est également important de noter que le football est un sport cyclique et que les équipes connaissent des hauts et des bas. Les géants d'aujourd'hui peuvent redevenir des forces dominantes demain. L'Allemagne, le Brésil et l'Italie ont une riche histoire et une tradition footballistique performantes, ce qui signifie qu'ils peuvent redevenir compétitifs rapidement. La Copa America 2024 et l'Euro 2024 nous édifieront sur leur capacité à retrouver leur gloire passée.