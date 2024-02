Altercation lors du RD Congo/Maroc : Yassine Bounou sort du silence et porte de graves accusations sur Mbemba

Les problèmes survenus lors du match de la Coupe d'Afrique des Nations entre la RD Congo et le Maroc n'ont pas encore trouvé leur épilogue. En effet, près d'un mois après la vive altercation qui a suivi le match entre les deux sélections (1-1), Yassine Bounou (32 ans), est sorti du silence. Le gardien international marocain d'Al Hilal (Arabie Saoudite) affirme que le capitaine des Léopards, Chancel Mbemba (29 ans), a tout fait pour blesser son coéquipier à l'Olympique de Marseille, Azzedine Ounahi.