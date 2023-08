Ama-Baldé Gris Bordeaux : le CNG a tranché, Fass le grand gagnant

Fass, qui a perdu de sa superbe, tient une belle occasion de retrouver vite des couleurs. Avec l’éventualité pour sa tête de file, Gris Bordeaux, de s’emparer du titre de Roi des arènes. On en est encore loin, mais la probabilité existe.



Ce dernier doit affronter Ama Baldé. Le combat était initialement prévu le 1er octobre prochain. Mais le CNG a décidé de le reporter en janvier prochain, conformément à la demande des Fassois et du promoteur.



L’instance dirigeante de la lutte avait dit niet pour un nouveau report du combat, déjà décalé à deux reprises pour cause de blessure de Ama puis de Gris. Mais elle a revu sa position à la suite d’une médiation de l’association des promoteurs. La rencontre d’harmonisation des positions a eu lieu ce lundi, d’après Sunu Lamb, qui donne l’information.



Ainsi Ama Baldé défiera Gris Bordeaux après avoir croisé le fer avec Modou Lô, le 5 novembre prochain. S'il ravit le titre de Roi des arènes au chef de file de Rock Énergie, le Pikinois remettra la couronne en jeu deux mois plus tard. Il suffira au «3e Tigre» de s’imposer pour devenir le nouveau Roi et ainsi redorer le blason de Fass terni ces dernières années par une série de revers et des dissensions internes profondes.