[Profil] Ama Baldé : La lutte dans le sang

En un laps de temps, Ama Baldé a réussi à atteindre la cour des grands de la lutte avec frappe. Le fils de Falaye Baldé, ancien champion de la discipline, fait partie depuis quelques années des ténors les plus sollicités par les promoteurs. A 32 ans, le Pikinois pourrait devenir le Roi des Arènes s’il parvient à battre Modou Lô, qui détient la couronne, dimanche à l’Arène nationale.





Ses premiers pas dans l’arène resteront gravés dans la mémoire des amateurs de la lutte. Avec un serpent boa autour du coup, Ama Baldé, chef de file de l’écurie Falaye Baldé, avait débarqué au stade Iba Mar Diop de manière spectaculaire. En plus de sa victoire ce soir du 9 novembre 2008 devant Oussou Ndiaye, le jeune Pikinois avait attiré l’attention à cause de son entrée inédite dans l’arène. Depuis ce jour, sa popularité ne cesse d’augmenter.





Ama n’a pas mis beaucoup de temps pour être au sommet de son art. Il a très vite fait le vide autour de lui pour titiller en moins de quatre ans l’antichambre des ténors de l’arène. Fils de l’ancien champion des arènes des années 60, Falaye Baldé, il a suivi les pas de son défunt père et pourrait en cas succès devant Modou Lô ce dimanche 5 novembre devenir le nouveau Roi des arènes.





Âgé de 32 ans, Ama Baldé n’a pas encore le palmarès de son père (137 combats, 134 victoires), mais il est réputé être un combattant talentueux et téméraire. En 15 ans de carrière, il a, à son actif, 13 victoires et deux défaites. Après sa première victoire contre Oussou Ndiaye, le fils de Falaye Baldé avait enchaîné quatre victoires. Katy Jr, Baye Peulh, Bébé Saloum, Tapha 2 avaient tous subi la foudre de Ama. Mais en 2010, son ascension connaît un coup d’arrêt à cause d’une défaite face à Ness.





Le lutteur de Pikine se relève vite de sa déception en foudroyant Balla Diouf et Feugeuleu lors de la saison 2010-2011. En 2012 un nouveau coup d’arrêt pour Ama Baldé. Il est battu par Gouy Gui. Ce revers a, semble-t-il, poussé Ama à faire un sursaut d’orgueil, car il a enchaîné six victoires face à Amanekh, Malick Niang, Zoss, Tapha Tine, Gouy Gui et Papa Sow.