[FOCUS]: Amara Diouf, 15 ans et déjà dans la Tanière, sur le point d'effacer Kallon et Odegaard !

À 15 ans, Amara Diouf est le plus jeune joueur de l'histoire convoqué en équipe nationale. L'attaquant de Génération Foot sera dans le groupe pour le match contre le Rwanda, comptant pour l'ultime journée des éliminatoires de la CAN-2023, le samedi 9 septembre prochain au Rwanda.





Il rejoint la GF à 9 ans





Amara Diouf intègre le centre Amara Touré de Déni à 9 ans, après des performances remarquables lors du tournoi international Danone Cup. Dans la lignée de ses prédécesseurs comme Pape Matar Sarr, Ismaila Sarr ou encore Cheikh Tidiane Sabaly, le gamin de Pikine se fait vite remarquer par son aisance technique et sa capacité à convertir les situations les plus improbables.





Héritage peaufiné





Fils de footballeur, Amara a hérité des nombreux atouts intrinsèques de son papa et premier formateur. Propriétaire du FC Solar en division régionale, Hady Diouf est un ex-grand attaquant qui a eu à évoluer dans le Golfe. Un motif avancé par le pater pour faire un clin d'œil au lutteur Balla Gaye prétextant que si ce dernier se vantait d’être baptisé avec l’argent de la lutte, Amara pouvait en faire autant avec l’argent du football.





Meilleur buteur de la CAN U17





Lors de la Coupe d’Afrique des nations des moins de 17 ans, il s’est emparé du prix du Meilleur buteur avec cinq réalisations pour les Lionceaux. Capitaine et leader technique des hommes de Serigne Saliou Dia, il a largement contribué au premier sacre continental du Sénégal dans cette catégorie. Une performance qui a émerveillé les plus grosses écuries du football, puisque quelques jours auparavant, il avait marqué le monde du football en éliminant le Real Madrid en demi-finales, lors du tournoi international Mohamed 6. Tournoi remporté par Génération Foot devant l'académie Mohamed 6.





Amara Diouf termine meilleur buteur de la CAN U17 et remporte la CAN.



14 ans. ????????? pic.twitter.com/F8VW2MsrkG — ???? Actu Foot Afrique (@ActuFootAfrique) May 19, 2023





Phénomène de précocité absolue





En foulant la pelouse du stade The Huye de Butare, il deviendra le plus jeune international de l'histoire du football. Né à Dakar en 2008, Amara compte déjà plusieurs sélections dans les catégories jeunes (U17 et U 20). Surclassé dans toutes les catégories, il peut devenir, dans quelques jours, le premier joueur de l'histoire à participer à un match officiel international à 15 ans et 55 jours devant Mouhamed Kallon 15 ans et 197 jours. Il devancerait aussi le capitaine des Gunners Martin Odegaard et ses 15 ans et 255 jours ou encore Gavi et ses 17 ans et 62 jours.





Adidas l'a déjà enrôlé

Après une prestation XXL à la CAN U17, le jeune Grenat signe un contrat le liant pour cinq ans avec Adidas. Il devient ainsi le premier joueur local de cette catégorie d’âge à être sponsorisé par la marque aux trois bandes.