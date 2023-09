Amara Diouf, plus jeune joueur de l’équipe nationale A : ‘’Il me reste beaucoup de chemin à parcourir’’

À seulement 15 ans et trois mois, Amara Diouf entre dans l’histoire de l’équipe nationale A. Il est devenu le plus jeune joueur des Lions, en prenant part, hier, à la 6e et dernière journée des éliminatoires de la Can-2023, face au Rwanda, au Huye Stadium.















Même s’il n’a pas marqué, son entrée en jeu a été remarquable. Le pensionnaire de Génération Foot a réagi après sa prestation jugée satisfaisante, lors de cette rencontre qui s'est soldée par un match nul (1-1).













‘’Tout d'abord, j'aimerais adresser mes remerciements à tous les acteurs de ma réussite. En commençant bien évidemment par ma famille et mes amis. Je tenais aussi à remercier mon club formateur, Génération Foot, qui m'a vu grandir et qui m'a formé jusqu'à ce que je puisse atteindre ce niveau à mon jeune âge. Je remercie profondément les coachs et mes coéquipiers en équipe nationale qui ont su me faire confiance’’, écrit-il.