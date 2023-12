Amara Traoré - Aliou Cissé : de la tension dans l'air ?

Il avait conduit les Lions du Sénégal à la Coupe d’Afrique des Nations 2012. Une compétition qui ne restera pas dans la mémoire collective des supporters de l’équipe. En effet, les coéquipiers de Papis Cissé avaient perdu tous leurs matchs de poule, sortant ainsi du tournoi par la petite porte.



Après cette participation catastrophique à la CAN, Amara Traoré, puisque c’est de lui qu’il s’agit, a été débarqué de son poste. Depuis, l’ex-attaquant du FC Metz est allé monnayer ses talents d’entraîneur en Guinée, notamment.

« Je suis à la Fédération, membre de la commission technique et de la formation des cadres »

Dans une récente interview accordée à "Afrikfoot", l’ex-coach du Sénégal a évoqué la sélection. Le moins qu’on puisse dire, c’est que M.Traoré se tient bien à l’ écart d'elle. « Je suis à la Fédération, membre de la commission technique et de la formation des cadres, la commission de la haute performance et celle de la petite catégorie. Quand on va dans les grandes compétitions, je ne m’approche pas de l’équipe », a déclaré le technicien à Yoro Mangara.

Il a toutefois exprimé sa volonté d'aider l'équipe s’il est sollicité. « Je pourrais accompagner l'entraîneur du Sénégal, être dans son staff. Je reste un soldat de la nation. Conseiller l’équipe, être le sage, je suis prêt à le faire pour le Sénégal. Ce n’est pas le cas en ce moment, Aliou Cissé est là », a laissé entendre Amara Traoré.

« Il ne l’a pas fait et moi ça ne me gêne pas »

Quand le journaliste lui demande pourquoi il est ainsi mis à l’écart, Amara Traoré rappelle que "El tactico" est libre de travailler avec qui il veut. « A chacun sa façon de faire. Il ne l’a pas fait et moi ça ne me gêne pas. La seule chose que je lui souhaite c’est qu’il gagne encore la CAN, pour lui, pour le Sénégal. C’est tout le mal que je lui souhaite. Qu’il m’appelle ou non dans son staff, il a sans doute ses raisons », a déclaré le coach.

« Le seul ennemi d’Aliou c’est la lassitude »

Il invite toutefois son jeune frère à ne pas tomber dans la routine puisqu’il manage la sélection depuis 8 ans. « Les limites quand tu passes 8 ans avec le même groupe, c’est de tomber dans la routine, trouver les mots justes, le discours qui galvanise…Le footballeur a besoin de nouveauté dans le discours, dans la gestion, les entraînements. Les groupes sont vite motivés ou démotivés. Le seul ennemi d’Aliou c’est la lassitude. Quand on tire comme ça avec un groupe, il faut faire attention. L’habitude est une seconde nature, ce n’est pas moi qui le dit », a déclaré le technicien sénégalais.