Amara Traoré : « Le footballeur guinéen est plus technique que le footballeur sénégalais »

La Coupe d’Afrique des Nations 2023, démarre le 13 janvier 2024 en Côte d’Ivoire. Le Sénégal, champion en titre, a hérité d’un groupe constitué de la Gambie, du Cameroun et de la Guinée.



Dans une récente interview accordée au site "Afrikfoot", l’ex-entraineur des Lions du Sénégal Amara Traoré, a évoqué les retrouvailles entre le Syli National et les Lions de la Téranga.

« J’ai souvent dit que le football guinéen est très technique »

Il en a profité pour souligner les spécificités du football guinéen, les comparant volontiers à celles du football sénégalais. « J’ai souvent dit que le football guinéen est très technique. Je le confirme aujourd’hui encore. Entre les joueurs guinéens et sénégalais il y a une grosse différence. C’est une évidence. Je les taquinais souvent en comparant leur technicité à la richesse de leur sous-sol (rires) ». (…) En valeur intrinsèque, le footballeur guinéen est plus technique que le footballeur sénégalais », a déclaré l’ancien coach de l’As Kaloum.

Il fait, cependant, remarquer que le Sénégal supplante la Guinée sur d’autres aspects, notamment l’organisation, la tactique et le physique.

Globalement « le joueur sénégalais est en avance sur le joueur guinéen »

« Le football sénégalais est plus homogène avec une meilleure répartition alors que le football guinéen est concentré sur deux, trois clubs…Il y a plus de 400 clubs et plusieurs divisions au Sénégal. Il n’y en a beaucoup moins en Guinée » a-t-il ajouté. En somme, « le joueur sénégalais est en avance sur le joueur guinéen », assure l’ancien sélectionneur des Lions de la Téranga.