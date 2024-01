Amara Traoré : «Si rien n’est fait, la Linguère va…»

L’équipe fanion de Saint-Louis est en zone trouble. D’après son président, Amara Traoré, repris par L’AS, il urge d’agir du fait d’une situation financière peu reluisante.



«Si on ne fait rien, le club risque de disparaître», alerte l’ancien international sénégalais reconverti entraîneur. Inquiet, il révèle que «chaque année, nous avons un déficit de 35 millions de francs Cfa». Un manque de moyens qui déteint sur les résultats du club, appuie-t-il : «Cette situation se reflète sur nos performances. Il y a certains clubs tels que le Jaraaf, Teungueth Fc, Dakar Sacré Cœur et Génération foot qui disposent de gros moyens permettant d’obtenir des résultats positifs.»



Amara Traoré, qui interpelle les conseils municipaux, signale que «depuis le début de la saison», les joueurs de la Linguère de Saint-Louis n’ont perçu «qu’un seul mois de salaire».



Il ajoute : «Quand on vous confie quelque chose, parfois il faut s’arrêter pour parler avec les Saint-Lousiens qui ont besoin de savoir la vérité. Aujourd’hui, je veux alerter sur la situation de la Linguère avant qu’il ne soit trop tard.»



Après onze journées du championnat, le club pointe à la 7e place avec 14 points seulement.