Amical : Sénégal-Mali annulé

Après le Brésil et l’Algérie, le Mali devait être le troisième adversaire du Sénégal en amical dans le cadre de la préparation de la CAN 2023. La rencontre était programmée pour le 13 octobre au stade Abdoulaye-Wade de Diamniadio.



Les Lions et les Aigles ne croiseront pas finalement le fer. Le match qui devait les opposer dans moins d’un mois a été annulé.



C’est la Fédération malienne de football (Femafoot) qui a fait l’annonce via un communiqué repris par Stades. Soulignant que la décision a été prise en accord avec son homologue sénégalaise.



La source rapporte que deux facteurs expliquent la déprogrammation. Elle invoque d’abord la proximité de la rencontre avec la cérémonie du tirage de la CAN 2023, prévue le 12 octobre à Abidjan, en Côte d’Ivoire. «Il a été conclu que la tenue de ce match amical le lendemain, 13 octobre, serait beaucoup plus préjudiciable aux deux sélections d’autant plus que les responsables des staffs techniques prendront part à la cérémonie du tirage en Côte d’Ivoire», renseigne la Femafoot.



Seconde raison : le Sénégal et le Mali avaient déjà calé des matches amicaux prévus, respectivement, les 16 (en France) et 17 octobre (au Portugal). «Cette annulation permettra de poursuivre le calendrier des préparatifs de la CAN avec sérénité», espère la Femafoot dans son communiqué.



Ainsi à la place des Aigles, les Lions auront les Lions indomptables comme troisième adversaire dans le cadre de la préparation de la conservation de leur titre de champions d’Afrique en titre.