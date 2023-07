Amicaux contre l’Algérie : la liste des 26 Lionnes en stage

La sélection féminine du Sénégal affrontera celle d’Algérie en amical le 14 puis le 18 juillet au stade Lat Dior de Thiès. En vue de ce tte double confrontation, le sélectionneur national, Mame Moussa Cissé, a convoqué 26 Lionnes pour un stage. Sur la liste publiée par Stades, on relève sept expatriées.



La liste des Lionnes



Gardiennes (3) : Adji Ndiaye (Dakar Sacré-Cœur), Khady Faye (US Parcelles Assainies), Fatou Diop (Kaolack FC)



Défenseurs (9) : Anta Dembélé (Dakar Sacré-Cœur), Marème Babou (FC Metz, FRA), Adama Sané (Dakar Sacré-Coeur), Aminata Kanté (Sirènes de Grand-Yoff), Mbayang Sow (Olympique de Marseille, FRA), Meta Camara (Yzeure, FRA), Diarra Diouf (US Parcelles Assainies), Albertine Khemesse (Dorades de Mbour), Maty Cissokho (Dakar Sacré-Cœur)



Milieux (7) : Wolimata Ndiaye (Dakar Sacré-Cœur), Safiétou Sagna (FC Metz, FRA), Bineta Korkel Seck (Dakar Sacré-Cœur), Marie Ndiaye (Sirènes de Grand-Yoff), Pascaline Fofana Bassène (Sirènes de Grand- Yoff), Sadigatou Diallo (US Parcelles Assainies), Ndèye Awa Diakhaté (Olympique de Marseille, FRA)



Attaquants (7) : Korka Fall (Dakar Sacré-Cœur), Mama Diop (Olym-pique de Marseille, FRA), Habsatou Malado Diallo (US Parcelles Assainies), Coumba Sylla Mbodji (US Parcelles Assainies), Haby Baldé (Dakar Sacré-Cœur), Nguénar Ndiaye (Bourges, FRA), Jeanne Coumba Niang (Dakar Sacré-Cœur)