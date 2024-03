Amicaux de mars : Aliou Cissé corrige sa liste (Stades)

Le sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé, a été contraint de retoucher sa liste pour les deux prochains matchs amicaux de son équipe, contre le Gabon (le 22 mars) et le Bénin à Amiens (France). Pour pallier les forfaits sur blessure de Fodé Ballo Touré et Mamadou Lamine Camara, il a fait appel au défenseur Mikayil Faye (FC Barcelone) et au milieu de terrain Rassoul Kader Ndiaye (Le Havre). Ces deux joueurs vont honorer leur première convocation en attendant d’arborer, peut-être, leur première cape vendredi prochain, premier rendez-vous de la rentrée des Lions post-Can 2023.



LA LISTE (REMANIÉE) DES LIONS



Gardiens (3) : Edouard Mendy TÃi-Ahli/SAU), Seny Dieng (Middlesbrough / ENG), Mory Diaw (Clermont Foot/FRA)



Défenseurs (10) : Kalidou Koulibaly (Al-Hilal/SAU), Moussa Niakhaté (Nottingham Forest/ENG), Abdou Diallo (Al Arabi/Qatar), Ismail Jakobs (Monaco/FRA), Abdoulaye Niakhaté Ndiaye (Troyes/FRA), Abdoulaye Seck (Maccabi Haïfa/ISR), Formose Mendy (Lorient/FRA), Arouna Sanganté (Havre/FRA), Seydou Sano (Al-Gharafa/QAT), Mikayil Ngor Faye (FC Barcelone/ESP)



Milieux (10) : Pape Matar Sarr (Tottenham/ENG), Pathé Ciss (Rayo Vallecano/ESP), Gana Guèye (Everton/ENG), Cheikhou Kouyaté (Nottingham Forest/ENG), Nampalys Mendy (Lens/FRA), Lamine Camara (Metz/FRA), Dion Lopy (Almeria/ESP), Pape Guèye (Marseille/FRA), Habib Diarra (Strasbourg/FRA), Rassoul Kader Ndiaye (Havre/FRA)