Amicaux de mars : le programme de la semaine des Lions à Amiens

Les Lions reprennent service un peu plus de deux mois après leur élimination en 8es de finale de la CAN 2023. Les hommes de Aliou Cissé, le sélectionneur national, affronteront en amical le Gabon et le Bénin, respectivement, le 22 et 26 mars à Amiens (France).



En vue de ces deux rencontres, la sélection du Sénégal débute son stage ce lundi. D’après Stades, quatre séances d’entraînement sont inscrites dans leur programme avant le premier match, vendredi prochain. Celles-ci se tiendront du lundi au jeudi.



«Toutes ces séances devraient se tenir au stade de la Licorne», précise le quotidien spécialisé. Qui souligne que celle de ce lundi «est programmée dans la soirée, pour permettre aux derniers joueurs arrivés, en provenance de leurs clubs respectifs, de récupérer de la fatigue du voyage».



Le Sénégal prépare ses deux prochaines sorties dans le cadre des qualifications du Mondial 2026. Pour le compte du groupe B, où sont également logés le Soudan, le Soudan du Sud et le Togo, les champions d’Afrique 2021 affronteront, en juin prochain, la RDC (le 3) et la Mauritanie (le 10).