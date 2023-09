ANCIEN RECRUTEUR DU REAL MADRID ÉMET DES DOUTES SUR L'ÂGE D'ENDRICK

Ancien recruteur pour le Real Madrid, Manolo Romero a émis des doutes sur l'âge d'Endrick. L'attaquant brésilien arrivera au club en juillet prochain, le jour de ses 18 ans.







Endrick attend ses 18 ans pour rejoindre le Real Madrid. Le 21 juillet 2024, au moment où il atteindra cet âge, l'attaquant brésilien quittera Palmeiras pour rejoindre le club madrilène. Ancien recruteur merengue, Manolo Romero a exprimé ses doutes quant à la date de naissance du joueur.





Pour rappel, le Real Madrid a mis 60 millions d'euros (plus 12 en taxes) pour recruter Endrick. En vertu de la réglementation des transferts de joueurs mineurs, l'intéressé ne peut pas rejoindre l'Europe avant son 18e anniversaire. Pour autant, comme pour Vinicius Junior et Rodrygo, Florentino Perez a bouclé le recrutement d'Endrick avant sa majorité.





L'exemple de Falcao





Pisté par plusieurs clubs européens, Endrick s'est déjà montré à son avantage dans le championnat brésilien. "J'ai toujours eu des doutes avec Endrick sur le fait que l'âge qu'on lui donne soit le bon, a lancé Romero à la Cadena Ser. Oui, parce que physiquement il est trop bien formé et je me souviens toujours de l'anecdote de Radamel Falcao qui est arrivé en Europe plus vieux que son âge."





Né en 1986, Radamel Falcao était arrivé au FC Porto à l'été 2009, à 23 ans. Des documents avaient jeté le doute quant à l'âge du Colombien, qui serait né en en 1984. L'objectif de cette mesure est de pouvoir donner plus de valeur aux joueurs. L'ancien joueur de l'AS Monaco n'a pas été le seul récemment ciblé par de telles accusations, à l'image de Chancel Mbemba.