André Onana : Tourbillon de caprices et pluie de buts

Le Cameroun a été dans les années 2000 et bien avant, la fierté de tout un continent. L’Afrique était prompte à bomber le torse devant les sélections européenne et latino-américaine à chaque victoire des Lions indomptables face à ces équipes. Le Cameroun réalisait ces performances grâce à sa solidité défensive et ses gardiens de classe comme Thomas Nkono, Joseph Antoine Bell, ou encore Idriss Carlos Kameni.



Aujourd’hui, la sélection camerounaise est confrontée aux "caprices" d’un portier tout aussi talentueux que ses illustres prédécesseurs : André Onana.



Il rejoint la Côte d’Ivoire en retard



On se rappelle tous de la polémique qu’il a déclenchée en pleine Coupe du Monde en annonçant sa retraite internationale. Le joueur n’avait pas apprécié sa mise à l’écart par le sélectionneur Rigobert Song pour raison disciplinaire lors du deuxième match de poule face à la Serbie.



Après de longues semaines, ponctuées par la médiation du président de la Fécafoot Samuel Eto’o, le gardien de Manchester United a finalement décidé de regagner la tanière des Lions.



On croyait qu’il en avait fini avec ses caprices. Mais loin s’en faut. A quelques jours du début de la CAN Côte d’Ivoire 2023, il annonce qu'il rejoindra la sélection en retard, bien soutenu par son club Manchester United.



En colère, l’ex-international camerounais Sébastien Bassong, dénonce sur les ondes de la BBC, un manque de respect de son jeune frère et du club anglais.



« Si nous ne pouvons même pas nous respecter nous-mêmes,… »



« C’est irrespectueux de la part de Manchester United de demander à Onana de faire une telle chose et c’est vraiment bas de la part d’Onana de l’envisager. Cela envoie un très mauvais message non seulement pour le Cameroun, mais aussi pour le respect que les gens auront pour la CAN et la façon dont ils devraient nous traiter. Si nous ne pouvons même pas nous respecter nous-mêmes, comment pouvons nous nous attendre à ce que les autres nous traitent différemment », s’est indigné l’ex-lion indomptable. En tout cas, ces protestations n’ont nullement ébranlé André Onana, Il a effectivement regagné la Côte d’Ivoire, 48 heures avant le deuxième match de poule du Cameroun face au Sénégal.



Au nom de quoi, il lui serait permis de rejoindre la sélection en retard, alors que tous ses autres coéquipiers étaient déjà bien installés dans leur camp de base à Yamoussoukro ? La Fécafoot dirigée par Samuel Eto’o n'est-elle pas capable de prendre ses responsabilités après un tel fait ? Est-il impossible de mettre à l’écart André Onana pour le reste de la CAN et ainsi envoyer un message aux autres joueurs qui seraient tentés de faire de tels caprices ?



Tout porte à croire que le joueur bénéficie d’un certain statut au sein de la sélection. Et pourtant il n’a gagné aucun trophée majeur avec le Cameroun.



29 buts encaissés en 21 matchs en Premier League



Le but n’est pas de le vouer aux gémonies, mais rappelons froidement que le Cameroun a été champion d’Afrique en 2017 avec dans ses buts Fabrice Ondoa, qui est actuellement le gardien remplaçant des Lions indomptables. A l’époque, Onana avait déjà zappé la sélection, préférant se concentrer sur son club l’Ajax d’Amsterdam.



Actuellement, le gardien de Manchester United n’est pas dans une grande forme. En témoigne ses prestations en Premier League. Il a en tout encaissé 29 buts en 21 matchs. Ses statistiques sont encore moins reluisantes en Champions League, puisqu’il a pris en 6 matchs une bagatelle de 15 buts. Reconnaissons tout de même qu’il n’est pas souvent bien aidé par sa défense.



Ondoa, plutôt que Onana ?



Le but n’est pas de le clouer au pilori, mais malheureusement, ce sont ses statistiques. Hier vendredi, le dernier rempart de Manchester United, a encore encaissé 03 buts face aux Lions du Sénégal. Ce n’est jamais agréable surtout quand on est un gardien de son rang. Rigobert Song aurait peut-être mieux fait de titulariser Fabrice Ondoa dans les buts des Lions indomptables. Le résultat aurait peut-être été moins sévère.