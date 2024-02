ANDREAS BREHME, LÉGENDE DU FOOTBALL ALLEMAND ET VAINQUEUR DE LA COUPE DU MONDE 1990, EST MORT À 63 ANS

Andreas Brehme, légende du football allemand et auteur du but de la victoire en finale de la Coupe du monde 1990, est mort d’un arrêt cardiaque à l’âge de 63 ans dans la nuit de lundi à mardi.







Le football mondial en deuil. Andreas Brehme, légende du football allemand auteur du but de la victoire en finale de la Coupe du monde 1990, est mort d’un arrêt cardiaque à l’âge de 63 ans dans la nuit de lundi à mardi. Sa compagne Susanne Schaefer a confirmé la triste nouvelle à plusieurs médias allemands, dont le journal Die Welt. Selon le tabloïd Bild, l’ancien latéral gauche a été admis aux urgences de la clinique située à proximité de son appartement de Munich mais n’a pas pu être réanimé.





Bourreau des Bleus en 1986