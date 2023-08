[Saison 2023-2024] Angleterre: Rice, Tonali et consorts, la pression des gros millions

Les grosses fortunes de Premier League, Arsenal en tête, ont encore tapé fort cet été pour atteindre leurs cibles. Reste à voir comment la pression de ces millions va être digérée par les recrues.





L'attaquant français Christopher Nkunku, blessé en préparation et opéré d'un genou, devra lui patienter de longues semaines avant ses débuts officiels avec Chelsea. Son nouveau partenaire, Axel Disasi, découvrira Stamford Bridge dimanche contre Liverpool.





. Declan Rice, l'ambition d'Arsenal





L'athlétique milieu de terrain (24 ans) a quitté son cocon de West Ham, avec qui il a remporté la dernière Ligue Europa Conference brassard au bras, pour rejoindre les Londoniens d'Arsenal, un des clubs de sa ville natale.

Les Gunners, peu enclins aux grosses dépenses, ont cette fois aligné jusqu'à 105 millions de livres (122 millions d'euros) pour repousser la concurrence de Manchester City et attirer ce pilier de l'équipe d'Angleterre (43 sélections), efficace à la récupération et habile dans les transitions offensives.

Pour son premier match officiel, le Community Shield remporté début août contre Manchester City, le milieu axial a trimballé son étiquette de recrue la plus chère de l'histoire d'Arsenal avec aisance derrière le trio d'attaquants formé par Gabriel Martinelli, Bukayo Saka et Kai Havertz, autre recrue arrivée de Chelsea.





. Sandro Tonali, la pépite de Newcastle





Le retour en Ligue des champions, une première depuis vingt ans, n'a pas bouleversé la politique de recrutement de Newcastle, prudente et sans nom ronflant.

Cela n'empêche pas les Magpies et leurs propriétaires saoudiens, arrivés en octobre 2021, de réaliser de jolies prises, à l'image de Sandro Tonali cet été.

La talentueux milieu rossonero de 23 ans se voyait en "bandiera", l'homme d'un seul club comme l'ont été avant lui Paolo Maldini et Franco Baresi, mais le limogeage du directeur technique Maldini justement l'a éloigné de l'AC Milan.

Le club du nord de l'Angleterre a déboursé au moins 64 M EUR (record anglais pour un joueur italien), selon la presse, pour le champion d'Italie 2022, déjà habitué aux joutes européennes malgré son jeune âge.





. Axel Disasi, la France derrière lui





A 25 ans, le Français aux quatre sélections quitte la Ligue 1 pour plonger dans le grand bain de la Premier League, à Chelsea où il a signé pour six saisons en échange d'une indemnité de 45M EUR versée à Monaco.

Il rejoint une colonie française composée par Malo Gusto, Malang Sarr et Benoît Badiashile, en plus des actuels blessés Wesley Fofana et Nkunku.

Le défenseur central, entré en finale de Coupe du monde contre l'Argentine en décembre, devra jouer des coudes pour s'imposer dans l'effectif pléthorique de Chelsea, non qualifié pour les compétitions européennes. La blessure de Fofana et le départ en Arabie saoudite de Kalidou Koulibaly peuvent cependant lui offrir des opportunités.





. Rasmus Hojlund, le pari des Red Devils





Le nombre assez faible de buts inscrits par Manchester United la saison dernière (58, soit 36 de moins que le champion City) l'a empêché d'aller plus haut. En réaction, les Red Devils ont jeté leur dévolu sur un Danois de 20 ans, au CV peu épais mais aux promesses élevées.

Rasmus Hojlund devra répondre aux attentes d'un transfert imposant (environ 74M EUR), a priori assez éloigné de ses neuf buts inscrits en Serie A la saison passée avec l'Atalanta Bergame.

Son ex-entraîneur en Italie, Gian Piero Gasperini, l'a comparé à Erling Haaland, le buteur féroce du rival Manchester City, un lien qui tient avant tout à son physique imposant et ses origines scandinaves. L'avant-centre passé par le FC Copenhague et Graz en Autriche a marqué six buts en six rencontres avec le Danemark.





. Josko Gvardiol, nouveau colosse de City





Le champion en titre Manchester City a pioché dans l'équipe de Croatie pour se renforcer, avec Mateo Kovacic (ex-Chelsea) pour remédier au départ du capitaine Ilkay Gündogan, et Josko Gvardiol pour densifier son arrière-garde.

Les Citizens ont cassé la tirelire en mettant 90 millions d'euros, selon plusieurs médias, pour recruter le puissant défenseur de 21 ans, rayonnant durant le dernier Mondial au Qatar et impressionnant lors des deux dernières saisons à Leipzig.