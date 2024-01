CAN : L'Angola ruine les espoirs de la Mauritanie

L'Angola et la Mauritanie ont probablement livré, ce samedi, le match le plus spectaculaire de la CAN. Une rencontre riche en buts et en spectacle qui a finalement tourné à l'avantage de l'Angola.

Les Palancas Negras, qui avaient réalisé un bon match face à l'Algérie (1-1), ont ouvert le score à la 30ème minute grâce à Gelson Dala. Très volontaires, les Mauritaniens ont égalisé à la 43ème minute par Sidi Bouna Amar sur une action individuelle. À la mi-temps, les deux équipes étaient à égalité, un but partout.

Au retour des vestiaires, les Angolais, plus efficaces dans leurs actions, ont marqué deux buts en trois minutes. Tout d'abord, le talentueux Gelson Dala a redonné l'avantage à son équipe suite à une action personnelle (50ème), avant que Gilberto n'enfonce le clou sur un tir dévié par un défenseur mauritanien (53ème).

Malgré une très forte poussée de la Mauritanie, le score n'a pas évolué dans les 20 dernières minutes. Les Mourabitounes ont réduit l'écart grâce à une belle frappe de 25 mètres d'Aboubakary Koita.