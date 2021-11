Antonio Conte officiellement à Tottenham

Comme annoncé ces dernières heures, Antonio Conte a été nommé mardi à la tête des Spurs de Tottenham. L'Italien succède à Nuno Espirito Santo.



Son arrivée lundi à Londres ne laissait place qu'à peu de doutes. L'entraîneur italien Antonio Conte (52 ans), libre depuis son départ de l'Inter Milan cet été, a été officiellement installé à la tête du groupe pro de Tottenham. « Nous sommes ravis d'annoncer la nomination d'Antonio Conte comme entraîneur-chef avec un contrat jusqu'à l'été 2023, avec une option de prolongation », pouvait-on lire en préambule du communiqué publié par le club mardi.



Il succède au Portugais Nuno Espirito Santo, remercié lundi, alors que les Spurs ne sont que neuvièmes de Premier League après 10 journées et seulement troisièmes de leur groupe en Ligue Europa Conférence. Ce sera la deuxième expérience anglaise d'Antonio Conte, après son passage chez le rival londonien de Chelsea, de 2016 à 2018. Il avait notamment été sacré champion en 2017.



?? We are delighted to announce the appointment of Antonio Conte as our Head Coach on a contract until the summer of 2023, with an option to extend.