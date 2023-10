Après de violents affrontements : Le préfet de Linguère suspend les« navétanes » à Dahra Djoloff

La liste des localités où les navétanes sont suspendues s'allonge. Le Préfet de Linguère vient de suspendre les navétanes à Dahra Djoloff suite à des violents affrontements, le samedi, au stade Bassirou Sidy Dahra. C'était lors de la rencontre entre les Asc Boulal et Jambar comptant pour les demi-finales des phases départementales. Le préfet du département de Linguère Latyr Ndiaye a sorti un arrêté ce dimanche pour suspendre les « navétanes » jusqu’à nouvel ordre.

L'autorité administrative estime que ces affrontements survenus hier samedi à Dahra constituent une réelle menace pour la sécurité des personnes et des biens. Le chef de l'exécutif départemental évoque aussi l’insuffisance de forces de sécurité pour assurer la bonne couverture des matchs.La rencontre de samedi a été interrompue par des scènes de violence venant des supporters des deux ASC. Les forces de sécurité sont intervenues lors des échauffourées entre supporters de Boulal et de Jambar. Elles ont fait usage de leurs gaz lacrymogènes pour disperser la foule.Selon notre source, la bataille rangée entre les supporters des deux ASC a occasionné deux blessés graves. Il y a eu trois arrestations et plusieurs voitures caillassées.