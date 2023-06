Après sept ans à la FIFA : Fatoumata Samoura ouvre un nouveau chapitre de sa vie

Nommée dans la foulée secrétaire générale de la FIFA, en 2016, lors du 66e Congrès de la Fédération internationale de football association, au Mexique, Fatma Samoura quittera ses fonctions en fin d'année.





Dans une note dans laquelle elle remercie ses frères et sœurs africains, la numéro 2 de l'instance mondiale du football veut consacrer plus de temps à sa famille.





"Merci à vous tous, mes chers frères et sœurs, pour votre soutien et votre amour indéfectibles. Il s'agit, en effet, d'une décision longuement mûrie. Après 8 ans dans le secteur privé à la Senchim, 21 ans aux Nations Unies dans les lieux d'affectation les plus incertains et les plus difficiles et sept ans à la tête de l'administration d'une des organisations les plus complexes, les plus gourmandes en temps et en énergie, il est temps pour moi d'ouvrir un nouveau chapitre de ma vie et de m'occuper de ma famille, en particulier de mon mari Amadou Samoura, qui a été un modèle de patience", dit-elle.





Elle ajoute : "J'ai mené une vie active et joyeuse, en travaillant plus qu'en m'amusant, c'est certain, et il est temps pour moi de faire une pause bien méritée. Mais j'aurai encore le temps de voir certains d'entre vous lors de la prochaine Coupe du monde de football féminin en Australie et en Nouvelle-Zélande. Ce sera, je peux vous l'assurer, un festival de football, un kaléidoscope de couleurs et de joie. Réservez vos billets dès maintenant et venez nous rejoindre pour la meilleure Coupe du monde de la FIFA jamais organisée."





Elle avoue que sans le soutien des uns et des autres, elle n'aurait pas survécu à la FIFA plus de quelques mois.

"Vous avez fait de mon voyage dans le football un voyage passionnant. Merci et que Dieu vous bénisse tous", écrit Fatma Samoura.