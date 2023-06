Après son transfert en Arabie saoudite, N'Golo Kanté rachète un club

C'était pressenti ces derniers jours, c'est désormais officiel. N'Golo Kanté, qui vient de rejoindre Al-Ittihad, est devenu le nouveau propriétaire du Royal Excelsior de Virton, qui évolue en troisième division belge. «Les deux parties officialisent les rumeurs qui allaient bon train dans la presse sportive depuis quelques jours. Le club de football du Royal Excelsior Virton passe officiellement des mains de Flavio Becca à celles de N'Golo Kanté. La passation de pouvoir sera effective le 1er juillet», indique le communiqué officiel des Verts.







En tant que nouveau propriétaire, N'Golo Kanté a l'intention de poursuivre le processus de structuration du club de Virton. «Poussé par sa passion du football, la volonté de N'Golo Kanté est de poursuivre la structuration du club en vue de consolider ses fondations, stabiliser le staff et renouer à terme avec la tradition de formation du RE Virton, via son Académie des Jeunes, précise le texte du REV. Le club vise à asseoir son ancrage local en vue de devenir une locomotive du football en Gaume et dans la province du Luxembourg.» En 2022-2023, le Royal Excelsior Virton a terminé à la dernière place du Challenger Pro League (D2 belge).