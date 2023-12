APSONIC, Partenaire Officiel de la CAF, donne un nouvel élan à la CAN 2023

Le géant APSONIC, un des leaders incontestés de l’industrie de la moto en Afrique, désormais sponsor officiel de la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2023. L'univers du football et de la moto se sont récemment entrelacés dans une collaboration historique où APSONIC, devient la seule marque de motos à sponsoriser la 34e édition du plus grand événement sportif d'Afrique qui se déroulera en Côte d'Ivoire du 13 Janvier au 11 Février 2024. APSONIC à travers ce partenariat avec la CAF (Confédération Africaine de Football) se propulse de plus en plus sur la scène internationale. Les statistiques indiquent qu'environ 1 milliard de personnes de plus de 90 pays seront connectées à cet événement très suivi, souvent plaisamment surnommé "l'heure de réveil de l'Afrique".