Arabie saoudite : Al Hilal et Kalidou Koulibaly réalisent un record historique

Avec 28 victoires d’affilée, toutes compétitions confondues, Al Hilal et Kalidou Koulibaly écrasent littéralement le football saoudien et asiatique. En battant Al Ittihad mardi en quarts de finale de la Ligue des champions d’Asie, le club saoudien a établi un record historique, surpassant celui de The New Saints (27 victoires), l’Ajax de Johan Cruyff (1972, 26 victoires), du Coritiba FC (2011, 24 victoires), du Bayern Munich (2019, 23 victoires) et même du Real Madrid (2014, 22 victoires).





Leader incontestable du championnat saoudien, Al Hilal, le club de Kalidou Koulibaly, réalise une saison parfaite. Avec 12 points d’avance sur Al Nassr, l'équipe de Sadio Mané, Al Hilal est presque assuré de remporter le championnat.





Sur la scène internationale, le club du capitaine des Lions s’est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des champions d’Asie, en éliminant en quarts de finale l’autre club saoudien, Al Ittihad.





Club le plus titré d'Arabie saoudite, Al Hilal a battu le record mondial de victoires consécutives, après sa victoire mardi face à Al Ittihad (2-0), en Ligue des champions asiatiques.





En effet, Kalidou Koulibaly et ses partenaires sont devenus les premiers de l'histoire à enchaîner 28 victoires consécutives, toutes compétitions confondues en matchs officiels. Avec cet exploit, le club fait mieux que The New Saints (2024, 27 victoires), l'Ajax de Johan Cruijff (1972, 26 victoires), Coritiba FC (2011, 24 victoires), Bayern Munich (2019, 23 victoires) et Real Madrid (2014, 22 victoires). Un record qu'Al Hilal peut encore améliorer en championnat face à Damac FC.





Dix-huit fois champion d'Arabie saoudite et quatre fois vainqueur de la Ligue des champions d’Asie, le club basé à Riyad est une véritable institution dans le royaume et surtout en Asie.

Avec les arrivées, cette saison, de Yassine Bounou, Kalidou Koulibaly, Hassan Al Tambakti, Ruben Neves, Sergej Milinkovic-Savic, Aleksandr Mitrovic, Malcom, voire Neymar, les Bleus visent cette année une 5e victoire en Ligue des champions d’Asie et en Coupe du monde des clubs.





Si Al Hilal réalise ses objectifs, ce sera une belle revanche pour Kalidou Koulibaly, après l’échec de la Coupe d'Afrique des nations.