ARABIE SAOUDITE: BENZEMA ABSENT À LA REPRISE D'AL-ITTIHAD... À CAUSE D'UN CYCLONE?

Le quotidien Marca a joint l'entourage de Karim Benzema pour comprendre les raisons de son absence à la reprise d'Al-Ittihad. Selon son clan, le Français serait actuellement "coincé" à l'Île Maurice, où l'on redoute le passage du cyclone Belal.







Mais où est Karim Benzema? A priori pas en Arabie saoudite, où le Ballon d’or 2022 aurait séché la reprise de l’entraînement d’Al-Ittihad. Alors qu’il était attendu vendredi à Jeddah, comme le reste de l’équipe, il ne se serait pas présenté, et aurait en réponse été écarté du groupe par Marcelo Gallardo, selon le quotidien Marca. C’est sans lui que se déroulera le stage de reprise d’Al-Ittihad prévu à Dubai à partir de ce dimanche.





Al-Ittihad pas convaincu par sa version





Un épisode qui vient s’ajouter au flou entourant sa situation. Déjà critiqué pour ses performances sur le terrain, Benzema avait manqué plusieurs entraînements fin 2023. Une blessure au pied avait alors été évoquée. Cette fois, l’attaquant français (36 ans) serait actuellement coincé à l’Île Maurice, où il a été photographié en vacances et où l'on redoute le passage du cyclone Belal, qui devrait d’abord toucher La Réunion ce dimanche, avec d’importantes précipitations et des vents violents. L’Île Maurice craint également d'être touchée.





C’est la raison avancée par l’entourage du joueur auprès de Marca pour expliquer son absence à la reprise de l’entraînement. Benzema n'aurait donc pas pu prendre de vol pour rentrer en Arabie saoudite. Du côté d'Al-Ittihad, on rappelle qu’il était attendu à la reprise de l'entraînement dès vendredi et non pas ce week-end. Autrement dit, le club saoudien ne serait pas franchement convaincu par la version de son avant-centre.