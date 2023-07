Arabie saoudite : ce qu’Al Nassr prépare pour former le duo Mané-Ronaldo

Après avoir fait venir Cristiano Ronaldo, l’hiver dernier, Al Nassr espère convaincre Sadio Mané de rejoindre ses rangs. En effet, le club saoudien rêve de réunir les stars portugaise et sénégalaise pour sa ligne d’attaque.



Dans cette perspective, ses dirigeants n’entendent pas lésiner sur les moyens. D’après le journaliste Nicolo Schira, repris par Record, Al Nassr aurait proposé à Sadio Mané un contrat de trois ans assorti d’un salaire annuel de 25 millions d’euros (un peu plus de 16 milliards de francs CFA).



Mais même si l’offre est alléchante, le double Ballon d’or a clamé son désir de rester au Bayern Munich pour s’imposer et oublier sa première saison en Bavière. Arrivé l’été dernier en provenance de Liverpool, l’enfant de Bambali n’a inscrit que 12 et délivré 6 passes en 38 matchs. Le joueur de 31 ans avait contracté une blessure qui l’avait privé de Coupe du monde et chahuté son retour à la compétition.



Et pour ne rien arranger, il s’était bagarré avec Leroy Sané. D’ailleurs, son entraîneur, Thomas Tuchel, a récemment laissé entendre qu’il ne rentrait pas dans ses plans et que, comme le veut le Bayern, Sadio Mané gagnerait à faire ses valises pour un autre club.



Pour l’instant, l’attaquant sénégalais semble inflexible. Un média allemand repris par Record rapporte qu’il souhaite prendre part à la tournée du club en Asie. Preuve de sa détermination à s’imposer chez les Bavarois.