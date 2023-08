Arabie saoudite : Sadio Mané et Koulibaly dans le Top 10 des plus gros salaires

L’Arabie saoudite est devenue la destination de choix de beaucoup de grands noms du football mondial. Dans le sillage de Cristiano Ronaldo, qui a rejoint la Saudi Pro League l’année dernière, des stars comme Karim Benzema et Ngolo Kanté ont décidé d’emprunter les ponts d’or tendus pour eux vers ce pays du Golfe.



Les Sénégalais ont suivi la vague. Après Kalidou Koulibaly, le premier à signer, pour Al Hilal, le gardien Édouard Mendy et Sadio Mané ont sauté le pas. Le premier défend désormais les buts de Al-Ahli tandis que le second forme un duo d’attaque prometteur avec Ronaldo à Al-Nassr.



Si les avantages de ce choix, au plan sportif, sont discutables, ceux pécuniaires sont incontestables. Kalidou Koulibaly reconnaît d’ailleurs que le facteur financier a été déterminant dans sa décision de quitter Chelsea et la Premier League pour Al-Hilal et la Saudi Pro League.



Justement, le capitaine des Lions et son compatriote Sadio Mané figurent dans le Top 10 des footballeurs les mieux payés du championnat saoudien. L’ancien joueur du Bayern Munich est le mieux classé ; il arrive à la 7e place du classement avec un salaire annuel de 25,4 milliards de francs CFA. Koulibaly est huitième avec 22,8 milliards de francs CFA.



Le podium du Top 10 est occupé par Ronaldo (130 milliards F CFA), Benzema (130 milliards F CFA) et Ngolo Kanté (63,3 milliards F CFA).