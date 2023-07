Arabie Saoudite : Transfert record pour Malcom à Al-Hilal

D'après les informations de Marca, l'ailier brésilien va quitter le Zénit Saint-Pétersbourg, où il joue depuis 2019, et signer avec le club saoudien. L'indemnité de transfert est de 60 millions d'euros, dont 15 de bonus, ce qui ferait de Malcom le transfert le plus cher de l'histoire du football russe. L'ancien joueur de Bordeaux touchera un salaire de 18 millions d'euros par an et rejoindra notamment Kalidou Koulibaly et Ruben Neves.