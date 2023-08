Arabie saoudite : un ancien Lion prévient Sadio Mané, Mendy et Koulibaly sur la mentalité des Saoudiens

Diène Faye est membre du staff de l’AS Douanes. Cet ancien attaquant international connaît bien l’Arabie saoudite. Il a évolué dans la Saudi Pro League, qui attire aujourd’hui des grands noms du football mondial dont trois champions d’Afrique avec le Sénégal. Il a porté les couleurs d’Al Hilal, club de Kalidou Koulibaly, et d’Al Ahli, celui de Édouard Mendy.



Diène Faye est d’avis que ces Lions ont fait le bon choix en allant jouer en Arabie saoudite. Il signale qu’ils vont pouvoir gagner beaucoup d’argent et évoluer dans un championnat relevé, contrairement à beaucoup d’avis.



Mais l’ancien Lion prévient Koulibaly, Mendy et Sadio Mané, qui a signé à Al Nassr, le club de Cristiano Ronaldo : ils ont intérêt à rester au top, à en mettre plein la vue à leurs fans s’ils veulent garder la cote dans le Royaume. «Vous savez, en Arabie saoudite, chaque jour on joue pour gagner, indique Diène Faye dans un entretien avec Stades. Il faut être bon à chaque match. Les Arabes aiment le spectacle, les buts. Donc pour rester là-bas, il faut conserver son niveau de jeu et être toujours au top.»



Celui qui a passé huit ans dans le Golfe insiste : «Là-bas, les gens aiment les joueurs performants, ils peuvent t’offrir beaucoup d’argent s’ils voient ça. Dans le cas contraire, ils peuvent te lâcher facilement. La Saudi Pro League est un bon championnat. (…) Contrairement à ce que l’on pense, c’est bien plus exigeant de jouer là-bas. On est obligé d’être performant et au top tout le temps. Sadio et les autres devront être performants.»