ARGENTINE: COUP DE TONNERRE, LE SÉLECTIONNEUR SCALONI VEUT PARTIR

Lionel Scaloni, qui a mené l’Argentine au titre de championne du monde en 2022, a déclaré réfléchir à quitter ses fonctions après la victoire au Brésil (0-1) lors des qualifications à la Coupe du monde 2026, mardi.





Lionel Scaloni a lâché une petite bombe face à la presse mardi après la victoire au Brésil (0-1) lors des qualifications à la Coupe du monde 2022. Le sélectionneur argentin a confié réfléchir à quitter ses fonctions moins d’un an après avoir mené l’Albiceleste à son troisième titre mondial.





"Il est temps de réfléchir cette fois"





"Une chose importante que je voulais dire, c'est d'arrêter le ballon, de commencer à réfléchir", a-t-il lancé en conférence de presse, suscitant l’incrédulité de l’assistance. "J'ai beaucoup de choses à penser en ce moment. Ces joueurs m'ont beaucoup donné, ils ont beaucoup donné à l'ensemble du staff technique et je J'ai besoin de réfléchir. J'ai besoin de réfléchir beaucoup à ce que je vais faire."









"Ce n'est pas un au-revoir ni grand-chose, mais je dois réfléchir, car la barre est très haute et c'est difficile de continuer et c'est difficile de continuer à gagner et ces gars rendent les choses difficiles", a-t-il ajouté. "Il est temps de réfléchir cette fois, je vais le dire au président, je le dirai aux joueurs plus tard car cette équipe nationale a besoin d'un entraîneur qui a toute l'énergie possible et qui va bien."





"La dernière photo?"





Signe qu’un départ pourrait être proche, Scaloni a rappelé tout son staff sur la pelouse du Maracana pour immortaliser cet instant dans ce que la presse argentine a appelé "la dernière photo". Nommé à la tête de la sélection argentine en 2018 d’abord comme intérimaire puis comme numéro 1, Scaloni a dirigé 66 matchs pour 48 victoires, 12 nuls et six défaites.